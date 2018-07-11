承啟Q2業績勝首季 中高階電競顯卡助陣 雙率大躍進

板卡廠承啟 (2425) 自結 6 月合併營收 3.07 億元，月減 3.3%，年減 43.535，第二季業績 9.69 億元，季增 1.68%，年減 38.8%，上半年 19.21 億元，年減 25.5%。承啟今年轉型以中高階電競板卡為主力的業務型態，在中國大陸板卡龍頭七彩虹的扶植之下，力拼獲利成長，雖營收比去年大幅減少，但獲利結構改善，毛利率、營益率顯著提升。



該公司首季不但轉虧為盈，且 EPS 高達 0.74 元，初步展現轉型績效。儘管首季挖礦市場火熱，但其出貨結構以電競顯卡為主，超過九成的貢獻來自於電競產品，因此第二季雖面臨挖礦市場降溫，但單季營業額仍優於首季，與其他挖礦佔比較高的板卡業者走勢迥異。



因供貨母公司七彩虹比例超過四成，伴隨中國大陸電競市場升溫，有助於承啟維持轉型績效的展現，加上該公司第二季嚴控庫存，毛利率仍然有撐，以及台幣貶值，匯兌收益可期，法人樂觀看待獲利表現，下半年伴隨傳統旺季與輝達新品啟動換機潮，營運持續向上。