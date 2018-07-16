法國隊奪冠這間公司全額退款 上午股價還一度漲停

中國第三大家用電器商華帝 (300678-CN) 世足賽法國隊贊助商，華帝先前曾承諾若法國隊世足賽奪冠，購買「奪冠套餐」廚具組合的消費者可獲「全額退款」，法國奪冠後該公司也承諾退款啟動，今 (16) 日早盤華帝股價更一度衝上漲停，華帝預計這回行銷成本約人民幣 7900 萬元以下，專家表示，和其他砸重金贊助世界盃的中國廠商來說，可謂做了一筆划算的買賣。

華帝在本屆世足賽開打前就曾公告，如果公司贊助的法國隊能夠奪冠，將對於 6 月 1 日 0 時至 6 月 30 日 22 時在線上線下管道購買華帝指定產品並參與活動的消費者，給予全額退款。

隨著昨晚法國隊以 4:2 戰勝克羅埃西亞隊，華帝退款就成了中國投資人熱議的焦點，為了證明信守諾言，華帝官方今 (16) 日凌晨在官方微信立刻發布「退全款啟動」的公告。相關消息更激勵今日股價開盤一度漲停，隨後漲勢收斂，至午盤 15.25 元，漲 4.45%。

華帝今日走勢 (圖自新浪財經)

儘管先前外界一度憂心全退款可能以影響華帝的營運與業績，不過華帝官方澄清，預計本次退款費用在人民幣 7900 萬元以下，不會對公司正常經營產生太大影響。專家認為，鑒於世界盃官方贊助商門檻動則上千萬美元起跳，加上這次活動掀起的話題，對華帝來說絕對划算。

先前有不少人調侃，這次世界盃，中國除了球隊沒去，全去了。本屆世界盃的中國企業中，包括萬達、海信、蒙牛、vivo、雅迪電動車、指點藝境 VR 科技公司、帝牌男裝皆名列贊助商。今年世界盃 24 億美元的贊助金額中，中國企業就貢獻超過 8 億美元。