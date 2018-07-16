香港醫思醫療斥資785億 收購Mayor約2%股權

香港醫思醫療集團 (2138-HK) 公布，7 月 13 日，該公司與 GCP 訂立該協議，以收購 Mayor 之銷售股份，相當於 Mayor 全部已發行股本約 2%。

收購銷售股份之代價包括 100 萬美元 (約港幣 785 億元)，將於收購完成時以現金支付；及發行購股權，其賦予 GCP 權利，於完成日期起計 3 年期間內期間按每股港幣 5.53 元之行使價認購最多 434.9 萬股該公司股份，新股佔已擴大後股東 0.44%。現金代價將以該公司內部資源撥付。

假設 GCP 悉數行使代價購股權，則可自配發購股權股份籌集之最高資金金額將為約港幣 2400 萬元。該集團擬將發行購股權股份之所得款項用於一般營運資金。

Mayor 為於英屬處女群島註冊成立之公司，並為 GCP 之全資附屬公司。Mayor 主要於中國從事投資醫療業務。

香港醫思醫療目前在大中華地區直營 54 個診所 / 服務中心，以總服務面積超過 20 萬呎提供一站式醫療及健康服務。集團服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括一站式醫學美容解決方案 DR REBORN，脊骨神經關節痛症全科中心 SPINE Central、優越體檢及疫苗中心 re:HEALTH 及全方位牙科服務中心 UMH DENTAL CARE。

集團於 2017 年度獲取香港服務名牌殊榮，按收益計，集團是香港最大的醫學美容服務提供商。

醫思醫療日前宣佈與騰訊 (0700-HK) 旗下企鵝醫生簽訂戰略合作框架協議，雙方計劃今年下半年開設 2 間以「企鵝醫生」為名的全方位診所，料未來 2 至 3 年將增至 20 間。此外，不排除與騰訊在股權等各方面會有機會合作。