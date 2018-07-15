中興(00763-HK)員工周末加班 調集所有資源全力追趕進度

美國商務部正式解除中興通訊(00763-HK)的銷售禁令，中興開始向合作夥伴、供應商等發送《合作夥伴信函》。IT之家7月15日消息，北京時間7月14日6點33分，中興已經啟動了早先預備的T0業務重建計劃，開始全面恢復全球業務。

新浪科技報道，今天凌晨，中興通訊開始向合作夥伴、供應商等發送《合作夥伴信函》，稱因禁令而導致延期的合作活動，中興將調集所有資源，全力追趕進度。

合規函中寫明，中興將全面恢復之前在禁令期間暫停或未能被實施的合作活動；將確定項目優先順序，並制定詳細計劃推進落實；對於因禁令而導致延期的合作活動，將調集所有資源全力追趕進度；將積極參與和合作夥伴間的合作活動，包括技術交流、產品測試及市場開發等。

中興表示，將繼續保持對出口管制合規的完全遵從，繼續落實其出口管制合規項目，以切實保護雙方的利益。中興正努力不僅在中國，而是在全球行業內成為合規領導者。

據《中國經營報》援引自中興終端一位員工的說法報道稱，7月14日淩晨拒絕令解除後，中興終端方面正在履行此前與墨西哥方面達成的合同訂單。此外，多位中興員工證實，周末已前往公司加班。

這位來自中興終端的員工表示，目前中興的工作主要專注於與客戶、供應鏈方面恢覆建立起正常的聯系，以及讓已經簽訂的合同目前逐步恢覆生產和交付。

IT之家獲悉，7月13日中興通訊發布了中興通訊發布了2018年半年度業績預告，基於截至目前的狀況做出初步預測，並告知投資者注意投資風險。預告稱今年上半年預虧70億元至90億元，上年同期盈利22.93億元，同比由盈轉虧。公司稱，預虧原因是公司主要經營活動無法進行導致的經營損失、預提損失以及10億美元罰款。

來源：IT之家 新浪科技 中國經營報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)