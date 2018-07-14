熱門股—麗豐-KY展店報喜 股價登兩年半新高

麗豐 - KY (4137-TW) 今年展店目標提前達標，第 2 季營收 10.87 億元，季增 7.21%、年增 42.10%，刷新近兩年新高，帶動股價本週漲幅 21.03%，收在 7 月 13 日漲停價 339.5 元，創下兩年半新高，今年漲幅已高達 125.58%。

麗豐 - KY 6 月營收 3.75 億元，月增 3.07%、年增 50.98%，寫下歷年同期新高，第 2 季營收為 10.87 億元，季增 7.21%、年增 42.10%，單季營收刷新近兩年新高，累計上半年營收為 21 億元，年增 42%，創下歷年來新高。

中國大陸展店效益顯現，激勵麗豐 - KY 本週股價強勢表現，周五收在漲停價 339.5 元，創 2 年半來新高，週漲幅 21.03%，今年以來股價漲幅達 125.58%，預定 7 月 26 日 除息 8.04 元。

麗豐 - KY 表示，旗下美容連鎖通路克麗緹娜在中國大陸招商計畫收到成效，銷售動能轉強，第 2 季品牌行銷活動發揮綜效，帶動今年上半年表現。

觀察中國大陸市場，6 月美容連鎖加盟店營收貢獻年增 49％，上半年也有 43% 的穩定年增表現；以家數來看，上半年加盟店增加 435 家，年增 11%，6 月單月增加 58 家，今年展店目標已經提前達標，全年將上調展店目標至 500 家，未來將朝中國二、三線城市積極拓展。

克麗緹娜目前全球總店規模達 4328 家，預計 7、8 月將至甘肅省舉辦招商會，下半年可望持續受惠新展店的拉貨力道，挹注營運動能，旗下首間自有品牌的醫美診所， 6 月同步在北京開幕，加上 7 月起贊助中國戀愛交友節目，期待能在營收上看見顯著效益。