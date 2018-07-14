熱門股－全球傳動後市展望俏 股價上市前率先表態

受惠智慧製造與自動化設備需求持續熱絡，傳動元件大廠全球傳動 (4540-TW) 今年 6 月、第 2 季與上半年營收均創新高，產品交期至少半年起跳，訂單能見度看至明年第 1 季，帶動近期股價走勢凌厲，周五大漲逾 10%，以 135 元作收，一舉收復所有短天期均線，5 日與 10 日均線黃金交叉，股價週漲幅達 14.5%。

全球傳動成立於 2010 年，主要產品包括滾珠螺桿、線性滑軌與滾珠花鍵等，目前產品營收比重分別為 55%、 41% 與 3.4%，其他產品還包括單軸機器人、直線軸承、聯軸器與螺桿支撐座等，其中，滾珠花鍵為機器人的核心元件，毛利率表現高達 4 成左右，隨著未來設備產能擴充，可望持續提升營收比重。

全球傳動今年 6 月、第 2 季與上半年營收均創新高，目前主要產品交期至少半年起跳，訂單能見度已看至明年第 1 季，並正積極擴產中。法人估，全球傳動今年產能與營收可望同步年增 3 成，上半年每股純益可望達 4 元，下半年隨著新產能陸續開出，全年每股純益可望上看 8 至 10 元。

全球傳動總經理李進勝表示，今年資本支出約 4 億元，目前資本支出主要用於設備擴充，且每月幾乎都有小幅增產，樹林廠明年下半年設備將達滿載，可望產能全開，年產值可達 50 億元；鶯歌廠目前正在整頓中，待樹林廠設備滿載後，明年第 4 季多餘的產能就會放至鶯歌廠，該廠年產值可望達 10 億元。

全球傳動將辦理初次上市前現增，現增發行普通股 1.1 萬張，其中，競拍張數逾 7000 張，將於 7 月底進行上市前競拍，並於 8 月進行公開申購作業，若以送件日起算，預計於 8 月 15 日掛牌上市。