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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     B富邦美債7-10          泰谷              謚源     寶島科              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          尚立              東林     大樹                
南璋     太普高   B元大美債7-10          兆遠              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          華容              友銓     德麥                
精確              B元大美債1-3          天揚              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          建達              松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          九豪              三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          安碁              力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債          艾華              理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          大中              亞都     興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          蜜望實            東凌-KY  新麥                
李洲              富邦全球投等債          常珵              明揚     泰茂                
凱柏實業          富邦全球高收債          富驛-KY           綠河-KY  崇友                
遠昇              合世              大宇資            欣泰     至興                
及成              易威              鼎創達                     長佳                
和進              穆拉德                                       致振                
耀勝              鐿鈦                                         威潤                
倚強              德麥                                         唐榮                
錦明              中華食                                       晉椿                
鑫創              南璋                                         世豐                
廣寰科            勝昱                                         久陽                
點晶              世坤                                         強新                
建舜電            精確                                         尼克森              
泰谷              崇友                                         力新                
典範              宏易                                         凌網                
長天              桓達                                         恩得利              
哲固              長佳                                         李洲                
益通              唐鋒                                         倚強                
振維              永捷                                         至寶電              
鴻翊              台聯電                                       點晶                
迎輝              新復興                                       幸康                
欣厚-KY           榮群                                         迎輝                
兆遠              天宇                                         先益                
系統電            新零售                                       堡達                
世紀              力新                                         重鳥鵬              
華容              恩得利                                       晶達                
建榮              李洲                                         天鉞電              
立衛              凱柏實業                                     世紀                
天揚              遠昇                                         金利                
鈺創              及成                                         凱鈺                
佳總              和進                                         彩富                
合正              志豐                                         合邦                
寶聯通            耀勝                                         業強                
凱鈺              倚強                                         九豪                
德宏              錦明                                         訊達                
合邦              昱捷                                         撼訊                
萬旭              鑫創                                         亞銳士              
驊宏資            台星科                                       雷科                
久正              廣寰科                                       易通展              
上揚              點晶                                         迅德                
全譜              岱稜                                         大中                
易通展            建舜電                                       倉和                
安鈦克            加百裕                                       星雲                
元隆              泰谷                                         森田                
沛亨              律勝                                         三圓                
九暘              典範                                         力泰                
凱碩              長天                                         惠普                
全達              哲固                                         中連貨              
奧斯特            益通                                         安心                
保銳              振維                                         燦星旅              
越峰              鴻翊                                         雅茗-KY             
英格爾            迎輝                                         易飛網              
鑫龍騰            堡達                                         高野                
士開              湧德                                         亞都                
昇益              欣厚-KY                                      老爺知              
志嘉              兆遠                                         滿心                
富裔              智崴                                         東凌-KY             
正德              桂盟                                         紅馬-KY             
燦星旅            系統電                                       德記                
富驛-KY           世紀                                         邁達康              
劍湖山            華容                                         大展證              
德記              建榮                                         誠品生活            
泰偉              立衛                                         華義                
華義              天揚                                         得利影              
昇華              鈺創                                         時報                
得利影            佳總                                         琉園                
鼎創達            合正                                         旭然                
花王              中菲                                         捷必勝-KY            
邦泰              高技                                         明揚                
                  寶聯通                                       紅木-KY             
                  富驊                                         鉅邁                
                  凱鈺                                         大地-KY             
                  德宏                                         綠河-KY             
                  合邦                                         霹靂                
                  廣運                                         花王                
                  萬旭                                         欣雄                
                  耕興                                         欣泰                
                  驊宏資                                       大汽電              
                  久正                                                             
                  豪勉                                                             
                  岳豐                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  環球晶                                                           
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  鉅明                                                             
                  大汽電                                                           
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