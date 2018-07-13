◆台灣集中市場公告注意交易資訊

07月13日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/13 華通、智寶、華園、大立光、泰鼎-KY、嘉彰、嘉聯益、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 07/12 中電、智寶、大毅、皇普、華園、大立光、嘉聯益、達方、杜康-DR、陽光能源-DR 07/11 中電、華通、智寶、環科、揚明光、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 07/10 強盛、國巨、光罩、智寶、環科、鼎元、大毅、揚明光、嘉彰、杜康-DR、陽光能源-DR 07/09 強盛、智寶、環科、鼎元、大毅、達欣工、大立光、增你強、台端、杜康-DR、陽光能源-DR 07/06 台泥、強盛、智寶、環科、鼎元、奇力新、大毅、達欣工、大立光、增你強、日電貿、揚明光、嘉聯益、杜康-DR、陽光能源-DR 07/05 台泥、智寶、環科、鼎元、大毅、日電貿、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 07/04 台泥、麗正、智寶、環科、鼎元、大毅、一詮、禾伸堂、日電貿、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 07/03 台泥、智寶、奇力新、大毅、一詮、華新科、群電、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 07/02 台泥、東聯、國巨、智寶、大毅、華新科、大立光、禾伸堂、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07月份累計次休市：01、07、08、14、15、21、22、28、29 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1101 台泥 06 02、03、04、05、06 1463 強盛 03 06、09、10 1611 中電 02 11、12 1710 東聯 01 02 2302 麗正 01 04 2313 華通 02 11、13 2327 國巨 02 02、10 2338 光罩 01 10 2375 智寶 10 02、03、04、05、06、09、10、11、12、13 2413 環科 06 04、05、05、09、10、11 2426 鼎元 05 04、05、05、09、10 2456 奇力新 01 06 2478 大毅 08 02、03、04、05、06、09、10、12 2486 一詮 02 03、04 2492 華新科 02 02、03 2528 皇普 01 12 2535 達欣工 02 06、09 2702 華園 02 12、13 3008 大立光 05 02、06、09、12、13 3026 禾伸堂 02 02、04 3028 增你強 02 06、09 3090 日電貿 03 04、05、06 3432 台端 01 09 3504 揚明光 03 06、10、11 4927 泰鼎-KY 01 13 4942 嘉彰 02 10、13 6153 嘉聯益 03 06、12、13 6412 群電 01 03 8163 達方 01 12 9105 泰金寶-DR 01 11 910708 恒大健-DR 05 02、03、04、05、13 911616 杜康-DR 10 02、03、04、05、06、09、10、11、12、13 9157 陽光能源-DR 10 02、03、04、05、06、09、10、11、12、13 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 107 附記：06月份注意股票及次數 1101 台泥 (03)、 1417 嘉裕 (01)、 1446 宏和 (01)、 1469 理隆 (01) 1472 三洋紡 (02)、 1507 永大 (01)、 1539 巨庭 (01)、 1590 亞德客-KY (01) 1707 葡萄王 (01)、 1773 勝一 (02)、 2013 中鋼構 (02)、 2302 麗正 (05) 2321 東訊 (04)、 2323 中環 (05)、 2327 國巨 (07)、 2329 華泰 (03) 2338 光罩 (07)、 2340 光磊 (04)、 2342 茂矽 (04)、 2349 錸德 (04) 2358 廷鑫 (01)、 2363 矽統 (02)、 2375 智寶 (12)、 2385 群光 (02) 2388 威盛 (05)、 2413 環科 (05)、 2424 隴華 (05)、 2426 鼎元 (05) 2443 新利虹 (02)、 2456 奇力新 (06)、 2464 盟立 (06)、 2467 志聖 (01) 2472 立隆電 (01)、 2478 大毅 (06)、 2480 敦陽科 (05)、 2481 強茂 (01) 2486 一詮 (02)、 2491 吉祥全 (04)、 2548 華固 (02)、 2748 雲品 (01) 2906 高林 (05)、 3008 大立光 (07)、 3011 今皓 (01)、 3016 嘉晶 (02) 3025 星通 (08)、 3030 德律 (01)、 3047 訊舟 (02)、 3049 和鑫 (01) 3050 鈺德 (01)、 3058 立德 (02)、 3059 華晶科 (04)、 3062 建漢 (01) 3266 昇陽 (02)、 3406 玉晶光 (06)、 3416 融程電 (01)、 3437 榮創 (02) 3504 揚明光 (05)、 3591 艾笛森 (03)、 3661 世芯-KY (03)、 3708 上緯投控 (01) 4976 佳凌 (06)、 6108 競國 (01)、 6153 嘉聯益 (03)、 6155 鈞寶 (08) 6168 宏齊 (01)、 6209 今國光 (01)、 6226 光鼎 (03)、 6442 光聖 (01) 6449 鈺邦 (01)、 8011 台通 (01)、 8016 矽創 (01)、 8033 雷虎 (02) 8163 達方 (06)、 8261 富鼎 (05)、 8271 宇瞻 (02)、 8427 基勝-KY (01) 8466 美吉吉-KY (01)、 9103 美德醫療-DR (05)、 9105 泰金寶-DR (04)、 910708 恒大健-DR (04) 911608 明輝-DR (06)、 911616 杜康-DR (20)、 9157 陽光能源-DR (17)、 9929 秋雨 (03) 9934 成霖 (03)、 9958 世紀鋼 (01)