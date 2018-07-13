中芯國際(00981-HK)與中芯南方訂立資金集中管理協議及框架協議

中芯國際(00981-HK)公佈，於2017年6月1日，公司及其附屬公司中芯北京與中芯南方訂立資金集中管理協議，公司將促使其全資附屬公司中芯北京根據中國相關法律及法規進行公司人民幣資金及外匯集中管理；中芯南方及其控股附屬公司將參與公司資金集中管理係統，該係統將由中芯北京根據中國相關法律及法規管理。資金集中管理協議有效期由2017年6月1日起至2020年12月31日止。

此外，於2018年6月11日，公司及其附屬公司與中芯南方訂立框架協議，内容有關貨品供應、提供或接受服務、資產出租、資產轉移、提供技術授權或許可，以及提供擔保。框架協議有效期自2018年4月26日起至2019年12月31日止。

中芯南方經營一所具先進製程產能的12吋晶圓廠。由於先進製程的市場需求持續急增，公司將分配部分先進製程生產至中芯南方，確保滿足公司日後的晶圓生產需要。

公司及中芯南方的業務合夥關係有助抵銷為集成電路設計公司引進及製造先進製程部分重復的程序，因此減低雙方至市場的時間及若幹管理開支。通過擴充產能及持續創新，公司相信將可提升其於行業的地位併因規模經濟加強而得益。

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