【復牌】緻浩達控股(01707-HK)：控股股東完成出售3.13億股公司股份

緻浩達控股(01707-HK)公佈，獲Flourish Team Limited告知，其已於2018年7月13日(於預開放市場)透過一名獨家配售代理以每股公司股份0.32港元的價格出售合共3.13億股公司股份(佔公司已發行股本約22.36%)予24名承配人。Flourish Team 為公司控股股東之一，且由邱建榮先生(為公司的董事會主席及執行董事)擁有約48.98%權益，由龔浩文先生(公司行政總裁及執行董事)擁有約2.04%權益及由已過世的張定錦先生(為公司前副主席及前執行董事)擁有約48.98%權益。

根據日期為2017年9月21日的一緻行動人士契約，邱建榮先生、龔浩文先生、鄧嘉華女士、Flourish Team及Double Wink Limited為一緻行動人士，而已過世的張定錦先生亦為上述一緻行動人士契約的一方。於本公告日期及出售事項完成前，彼等合共持有公司已發行股本總數的75%。於出售事項完成後，一緻行動人士所持公司股權比例由佔公司已發行股本的75%減少至約52.64%，而一緻行動人士繼續為公司控股股東。

公司已向聯交所申請股份於2018年7月16日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

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