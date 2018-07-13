中國央行：6月末社會融資規模存量為183.27萬億元，同比增長9.8%

央行7月13日公佈的2018年上半年金融統計數據報告顯示，6月末社會融資規模存量為183.27萬億元，同比增長9.8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為127.78萬億元，同比增長12.7%;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為2.53萬億元，同比下降3.4%;委託貸款餘額為13.17萬億元，同比下降4.6%;信託貸款餘額為8.35萬億元，同比增長10.1%;未貼現的銀行承兌匯票餘額為4.17萬億元，同比下降6.7%;企業債券餘額為19.2萬億元，同比增長8.7%;非金融企業境内股票餘額為6.9萬億元，同比增長11.2%。
從結構看，6月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的69.7%，同比高1.7個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款餘額佔比1.4%，同比低0.2個百分點;委託貸款餘額佔比7.2%，同比低1.1個百分點;信託貸款餘額佔比4.6%，同比高0.1個百分點;未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比2.3%，同比低0.4個百分點;企業債券餘額佔比10.5%，同比低0.1個百分點;非金融企業境内股票餘額佔比3.8%，同比高0.1個百分點。
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