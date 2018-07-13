中國央行：上半年社會融資規模增量累計為9.1萬億元

央行7月13日公佈的2018年上半年金融統計數據報告顯示，上半年社會融資規模增量累計為9.1萬億元，比上年同期少2.03萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.76萬億元，同比多增5548億元;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少125億元，同比多減598億元;委託貸款減少8008億元，同比多減1.4萬億元;信託貸款減少1863億元，同比多減1.5萬億元;未貼現的銀行承兌匯票減少2717億元，同比多減8388億元;企業債券淨融資1.02萬億元，同比多1.38萬億元;非金融企業境内股票融資2511億元，同比少1799億元。6月份社會融資規模增量為1.18萬億元，比上年同期少5902億元。
從結構看，上半年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的96.3%，同比高22.5個百分點;對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比-0.1%，同比低0.5個百分點;委託貸款佔比-8.8%，同比低14.2個百分點;信託貸款佔比-2%，同比低13.8個百分點;未貼現的銀行承兌匯票佔比-3%，同比低8.1個百分點;企業債券佔比11.2%，同比高14.5個百分點;非金融企業境内股票融資佔比2.8%，同比低1.1個百分點。
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