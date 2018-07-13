兩市分化滬指週K線結束7連陰 獨角獸概念股繼續走強

今日開盤兩市漲跌不一，滬指小幅低開後維持窄幅震蕩走勢，深成指及創業板指小幅拉上後亦維持窄幅震蕩行情，生物製品板塊集體走強，成上漲主力軍。午後兩市持續維持小幅震蕩走勢，特斯拉、鋼鐵板塊有所表現。最終滬指收盤微跌0.23%，週K線漲3.06%，終結七連陰，創兩年來最大週漲幅。

截至收盤，滬指收報2831.18點，跌0.23%，成交額1463億。深成指收報9326.97點，漲0.58%，成交額2198億。創業板收報1618.46點，漲0.24%，成交額869億。

從盤面上看，農業服務、乳業、白酒、醫藥板塊漲幅居前，航空、煤炭、銀行、數字中國、知識產權保護局板塊跌幅榜前列。

獨角獸概念股今日持續走強，天華淨超(300390-CN)、意華股份(002897-CN)、星雲股份(300648-CN)漲停，麥達數字(002137-CN)、天神娛樂(002354-CN)等股均上漲超4%。

鋼鐵板塊午後直線拉升，玉龍股份(601028-CN)漲停，方大特鋼(600507-CN)漲超5%，西寧特鋼(600117-CN)、新鋼股份(600782)、八一鋼鐵(600581-CN)等個股均漲逾2%。

新華社本週刊文直指A股估值處於歷史底部，上證綜指、深證成指、創業板指市盈率分别約12倍、20倍、39倍。很多傳統行業、週期性行業估值已處於歷史底部，風險收益比顯著提升。優質企業上行空間遠遠大於市場下行風險。

而在此之前，上交所和深交所就已表示A股估值優勢的顯現。

上交所披露數據稱，截至7月6日，上證綜指市盈率為13.1倍，與2638點時水平基本持平，如若考慮盈利增長水平，則價格水平已低於2638點之時;市盈率中位數為28.2倍，與2014年7月上一輪牛市初期時的水平基本一緻，併接近2013年6月時水平。

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