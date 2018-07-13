滬指窄幅震蕩跌0.12% 生物製藥板塊走強

今日早盤，滬深開盤兩市漲跌不一，滬指小幅低開後維持窄幅震蕩走勢，截止上午收盤，上證綜指下跌0.12%，報2834.39;深證成指上漲0.68%，報9337.11;創業板指上漲0.54%，報1623.28。

從盤面上看，生物製品板塊集體走強，白酒、食品飲料、醫藥等大消費板塊再度受資金追捧，乳業、細胞免疫治療、獨角獸概念等板塊漲幅居前;鈦白粉、知識產權保護、數字中國、網絡安全、紡織製造、煤炭等板塊跌幅居前。

截止11：30分，今日半日滬股通淨流入3.5億，深股通淨流入4.9億。

巨豐投顧認為，昨日普漲下市場成交量小幅釋放，但成交併未明顯釋放，也足以說明這里的回升僅是超跌下的技術反彈。實際上，回顧6月份以來，滬深兩市資金實現淨流入一共隻有4次，而且每次流入量跟市場表現近乎成正相關，但總體反映出主力資金短線操作思維。進入到7月份，昨日資金流入相對穩健，但在沒有出現持續規模的介入迹象前，仍視為超跌後的機會性反彈，還不能過於樂觀。所以，短期操作上，繼續延續主力資金之前的短線操作思維，不追高下，繼續就個股機會進行挖掘。建議：短期保持謹慎下，繼續對個股樂觀，超跌反彈、中報業績預增股、成長股等都是主要標的。

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