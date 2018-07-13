馬雲出任聯合國數字合作高級別小組聯席主席

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）成立數字合作高級別小組（a High-Level Panel on Digital Cooperation），小組成員共20名，涵蓋聯合國官員和來自全球17個國家的卓越領導者。小組旨在通過跨領域和跨國界的合作，挖掘數字技術的社會和經濟潛能，確保所有人受益於安全普惠的數字化未來。阿里巴巴集團董事局主席馬雲、比爾及梅琳達‧蓋茨基金會聯合創始人梅琳達‧蓋茨（Melinda Gates）出任聯合主席。

古特雷斯在聲明中寄予厚望，希望馬雲和梅琳達‧蓋茨能領導小組，加強社會對數字技術巨大影響力的認知，促進國際在數字領域合作。馬雲表示，在數據科技（Data Technology）時代，數據和科技更容易被廣泛獲取，是所有年輕人、小企業和婦女的機會，他很樂意加入，推進全球跨領域合作，為全球年輕人打造一個普惠共享的數字化未來。

於2016年初，馬雲和挪威首相索爾貝格（Erna Solberg）等被選爲聯合國「可持續發展目標」倡導者；2016年9月，時任聯合國秘書長潘基文邀請馬雲出任聯合國貿發會議青年創業和小企業特別顧問。

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