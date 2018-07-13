【異動股】鋼鐵板塊午後直線拉升 方大特鋼(600507-CN)盤中觸及漲停

午後，鋼鐵板塊直線拉升，方大特鋼(600507-CN)直線拉升盤中一度觸及漲停，現漲6.38%報11.5元，西寧特鋼(600117-CN)漲3.68%報4.79元，新鋼股份(600782)、八一鋼鐵(600581-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)、柳鋼股份(601003-CN)、華菱鋼鐵(000932-CN)等個股均漲逾2%。

消息面上，繼去產能後，環保限產成為影響鋼材供給的重要因素。

6月，粗鋼產量仍保持增長，中鋼協數據顯示6月中旬粗鋼日均產量199.1萬噸，環比增加 1.1萬噸。但高爐開工率仍處於較低水平，截至7月6日，全國高爐開工率71.55%，較去年同期低6.21個百分點。繼去產能後，環保限產成為影響鋼材供給的重要因素。年初以來，河北、江蘇等地環保限產影響不斷，限製供給端產量釋放。7月3日，國務院印發《打赢藍天保衛戰三年行動計劃》，提出以京津冀及週邊地區、長三角地區、汾渭平原等區域為重點，持續開展大氣污染防治行動，大力調整優化產業結構、能源結構、運輸結構和用地結構，強化區域聯防聯控，狠抓秋冬季污染治理，統籌兼顧、係統謀劃、精準施策，堅決打赢藍天保衛戰，實現環境效益、經濟效益和社會效益多赢。此次行動計劃涉及重點區域進一步擴大，指標要求明確，考核問責嚴格。針對鋼鐵行業提出多項重點要求，涉及行業產業結構的調整優化，污染治理的深化推進等。7月4日，唐山市大氣污染防治工作領導小組辦公室發佈《唐山市鋼鐵、焦化超低排放和燃煤電廠深度減排實施方案》，針對鋼鐵行業，明確提出2018年10月底前，全市所有鋼鐵企業(含獨立球團、高爐鑄造企業，下同)全部達到超低排放水平(限值參照驗收標準，通過 168小時運行且第三方監測達標，95%以上小時均值排放達標)，併完成濕煙氣脫白治理，凡達不到標準的實施停產整治。

此外，2018年二季度，鋼鐵行業供需平衡，庫存快速去化，帶動鋼材價格提升，而原料價格則環比下降，帶動鋼廠盈利的進一步擴大，預期各鋼鐵企業二季度利潤環比將有明顯提升。中報業績預喜。截至7月11日，申萬鋼鐵板塊已有9家上市公司發佈了上半年業績預告。業績預告歸母淨利潤中值同比、環比均有明顯提升。

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