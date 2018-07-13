滬深兩市漲跌不一滬指跌0.22% 地產股走高

週五(7月13日)，滬深兩市漲跌不一，截止集合競價開盤，滬指跌0.22%，報2831.43點;深成指漲0.16%，報9288點;創業板跌0.15%，報1612.19點。

從盤面上看，房地產、石墨烯、水泥、租售同權、地下管網、粵港澳大灣區、石油礦業開採等板塊漲幅較大;超導、紡織製造、鈦白粉、美麗中國、次新股等板塊跌幅居前。

個股漲跌互半，地產股集體高開，近期表現強勢的次新股，開盤集體回落。中興通訊A股開盤再度大漲8.79%，成交額超5億，該股昨日漲停。

東吳證券認為，在外部因素擾動下，近期市場風險偏好大幅下降。但對權益市場而言，事件性因素是外因，短期對市場的影響存在邊際遞減效應。真正對權益市場起主導作用的因素是企業盈利能力和估值水平，結合這兩個要素來看，當前A股投資價值凸顯。就估值而言，當前A股估值水平處於歷史低位。從企業盈利來看，宏觀經濟雖然面臨短週期回落但具備很強的韌性，優質公司ROE處在歷史高位，中報業績有望驅動成長板塊反彈。整體來看，東吳證券高級經濟學家黃琳認為，目前萬得全A的市盈率為15.5，接近歷史最低水平。分指數來看，無論是藍籌板塊還是成長板塊，當前估值水平均處歷史25%分位數以下。因此，A股的估值水平吸引力大增。

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