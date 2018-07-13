【異動股】白酒板塊震蕩走高 古井貢酒(000596-CN)漲近7%

今日早盤，白酒板塊震蕩走高，截止發稿，古井貢酒(000596-CN)漲6.93%報96.88元，口子窖(603589-CN)漲5.12%報62.45元，順鑫農業(000860-CN)、今世緣(603369-CN)漲逾3%，山西汾酒(600809-CN)、迎駕貢酒(603198-CN)、酒鬼酒(000799-CN)、金種子酒(600199-CN)等紛紛上漲近2%。

消息面上，近日，酒鬼酒(000799-CN)、水井坊(600779-CN)等白酒公司相繼發佈上半年業績預告或快報，營業收入與利潤處於高增長區間。7、8月雖是白酒消費的淡季，但酒企淡季動作不斷。洋河產品全線提價，泸州老窖(000568-CN)宣佈國窖1573全面停貨。分析師指出，根據調研情況，預計上半年白酒公司多保持高增長。白酒板塊淡季挺價降庫存成為常態，為旺季走量做準備。

據中國證券報消息，二季度為白酒消費傳統淡季，企業往往在淡季控貨挺價。其中，泸州老窖再次放出“停貨”信息。泸州老窖國窖酒類銷售股份有限公司宣佈，從7月9日起，將暫停接收國窖1573訂單，併暫停國窖1573貨供應。根據此前發佈的《關於執行52度國窖1573經典裝14-17年瓶貯產品零售價的通知》，2014年-2017年國窖1573瓶貯產品按年份定價。其中，2014年的國窖1573價格為每瓶1499元。該價格與茅台酒的官方指導價持平。泸州老窖此前提出多維度回歸行業前叁，包括銷售收入、品牌形象、運營團隊等。

五糧液(000858-CN)於6月份宣佈，暫緩接受52度新品五糧液訂單。五糧液股份公司副總經理朱中玉此前表示，暫緩接受新訂單政策從6月23日起已開始執行。

國海證券指出，近期白酒企業紛紛控貨挺價，是為中秋旺季放量蓄勢。除五糧液、泸州老窖外，汾酒對青花全面停貨;水井也在進行控貨。淡季再次迎來停貨潮。白酒消費結構發生變化後，多數白酒企業很難形成茅台這樣的賣方市場，通過控量挺價維持價格上行是重要手段。渠道利益合理分配，旺季加大發貨，以保持業績穩定增長。

從目前披露的業績預告或快報情況看，白酒上市公司依然維持去年以來的高景氣。長江證券預計，上半年高端酒整體收入增速仍然維持在25%-35%的快速增長;利潤增速預計普遍在30%-40%之間;預計次高端白酒的收入增速達30%以上，利潤增速繼續保持快速增長;2018年行業景氣將好於2017年。

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