迅銷首3季多賺23.5% 今復牌奔漲停 現漲6.87%

UNIQLO 母公司迅銷 (6288-HK) 公佈首 3 季多賺 23.5%，今 (13) 日復牌，股價奔漲停後打開，截至發稿，上漲 6.87%，報港幣 35.85 元，突破 20 線。

圖：雪球

日本平價時裝品牌 UNIQLO 及 GU 的母公司迅銷昨 (12) 日公布截至 5 月底 9 個月的業績，歸屬母公司股東淨利年增 23.5%，為 1483 億日圓；期內收益按年增 15.3%，達 1.7 兆日圓。單計第三季，迅銷股東應佔溢利 441 億日圓，較去年同期大升 93.1%。

日本 UNIQLO 首 3 季度收益及溢利雙雙大幅增長，期內收益為 7044 億日圓，年增 7.8%。雖然日圓持續走低導致成本上升，但折扣率改善抵消成本上升，最終錄得毛利率較上年同期提高 0.8 個百分點。

首 3 季海外 UNIQLO 收益超越日本 UNIQLO，按年增長 27.5%，錄得 7106 億日圓，經營溢利升 65% 至 1124 億日圓。大中華地區、南韓、東南亞及大洋洲地區業績表現強勁，美國經營虧損亦有所縮小。歐洲則以銷情強勁的俄羅斯為首，帶動歐洲區整體同店銷售淨額錄得增長。

香港及台灣地區因毛利率改善，利潤較預期為佳，香港季度同店銷售上升，因印花 T 恤銷售強勁。台灣則因夏季服飾缺貨而令銷售額輕微下跌。

迅銷維持全年度收益預測 2.11 兆億日圓，年增 13.3%，純利預測 1300 億日圓，年增 9%；全年股利預測為 400 日圓。由於每份香港預託證券等於 0.01 股迅銷股份，即每份預託證券股息預測為 4 日圓。

迅銷全球高級執行副總裁兼財務總裁岡崎健表示，預料日本 UNIQLO 第四季溢利將按年下跌，但下半年經營溢利或稍好於預期，全年溢利仍可大幅增長。

至於中美貿易戰影響，岡崎健認為，相信美方不會向中國成衣徵收關稅，因這會影響到美國的消費者，而迅銷也就此有作出應變。公司目前在中國擁有 100 間廠房的生產網絡，但去年已經積極在越南，印尼及孟加拉設廠。