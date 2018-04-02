中國成本優勢不在 優衣庫加速「南向」

隨著中國大陸薪資水準上漲、服飾工人減少，休閒服飾連鎖店優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷，對東南亞生產商的依賴持續提高。自 2017 年 2 月來，優衣庫在越南的主要供應商數量已增加約 40%，而越南的月薪大約是中國的一半。

《日經新聞》報導，優衣庫正進一步將生產線由中國轉往東南亞，3 月 30 日公布的優衣庫主要合作縫製工廠名單顯示，與 2017 年 2 月相比，越南的工廠數量增加 4 成，而印尼等地的工廠數也小幅增加。

最新名單顯示，優衣庫有 184 座「核心合作夥伴工廠」，數量比 2017 年 2 月多 38 座，工廠分布在 7 個國家，這些長期合作夥伴貢獻 UNIQLO 約 80% 產品價值。

雖然以中國為中心的生産體制沒有改變，但未來在東南亞的生産比例增加可能性很大。據日本貿易振興機構（JETRO）統計顯示，越南的每月工資僅為中國的一半左右，而勞工的縫製能力也很穩定，由於越南不存在政局動盪等問題，迅銷有意將其作僅次於中國的主要生産國。

優衣庫的主要合作縫製工廠名單中，印尼和孟加拉也增加了數家。在中國，除了工資上升之外，願意在縫製工廠工作的年輕人正在減少，迅銷將不斷完善東南亞各工廠的勞動環境，同時維持商品的品質。