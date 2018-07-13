精英匯(01775-HK)：並未過分依賴名師 互相之間為密切合作關係

本港著名補習社遵理母公司精英匯(01775-HK)首掛開報1.32港元，較上市價1.08港元高約22%。此前公開發售獲287倍超額認購，今日股價漲勢不俗，足見其廣泛客戶群起到重要作用。公司主席梁賀琪稱，從此以後不但要對團隊、學生和家長負責，還要對所有投資者負責，希望所有投資精英匯集團的投資者都有個合理回報。

梁賀琪稱希望聚集精英於公司平台上，多勞多得，多才多得，發展老師自己的職業道路。另外她認為與名師之間也並非過分依賴的關係，雙方之間是齊頭並進、互相扶持以及共同成長的關係，亦不擔心名師跳槽的問題。

她又指隨者社會進步，家長對於子女的教育需求越來越殷切，無論出生率如何，「一日有人類，就會有私人教育發展的空間」。對於員工激勵計劃，梁賀琪稱會積極考慮，與教師之間合作關係密切，希望公司發展的成果可以和名師分享。

公司扛大旗的補習名師林逸欣今日亦到場，他對媒體表示當年挖角一事都未想到會鬧到很大，但公司仍然提供了一個很好的平台去讓自己發展，能在這裡做自己想做的事情，做好中文教學工作最重要。他稱見公眾買公司股票熱情很高，自己亦有參與，抽中了一兩手。

文：鄒舒惠

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