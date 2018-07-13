【財華社-港股早評】 2018年7月13日

1.
港股資訊
1.1.
港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數28617 (137.13/ 0.48%)。
港股通持續增持股票 :
上交易日(7月12日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK)其增持股數為67458000股，增持比例為0.75%，增持後持股量升至9133843639股，占整體發行量3.79%。第二位為 農業銀行(01288-HK)其增持股數為62690106股，增持比例為2.97%，增持後持股量升至2175772105股，占整體發行量7.07%。第三位為 保利協鑫能源(03800-HK)其增持股數為29508000股，增持比例為2.29%，增持後持股量升至1322022100股，占整體發行量7.1%。
上交易日(7月12日)港股通增持比例最高股票首位為 西部水泥(02233-HK)其增持股數為4816000股，增持比例為39.2%，增持後持股量升至17104000股，占整體發行量0.31%。第二位為 太古股份公司Ｂ(00087-HK)其增持股數為275000股，增持比例為16.25%，增持後持股量升至1967500股，占整體發行量0.05%。第三位為 綠色動力環保(01330-HK)其增持股數為612000股，增持比例為10.41%，增持後持股量升至6491000股，占整體發行量1.6%。
上交易日(7月12日)港股通減持股數最多股票首位為 中國信達(01359-HK)其減持股數為-44187000股，減持比例為-2.73%，減持後持股量降至1579531337股，占整體發行量11.64%。第二位為 中國銀行(03988-HK)其減持股數為-19632563股，減持比例為-0.46%，減持後持股量降至4303071110股，占整體發行量5.13%。第三位為 中國神華(01088-HK)其減持股數為-9653500股，減持比例為-2.28%，減持後持股量降至415475523股，占整體發行量12.21%。
上交易日(7月12日)港股通減持比例最高股票首位為 浙江滬杭甬(00576-HK)其減持股數為-4896000股，減持比例為-9.32%，減持後持股量降至47668839股，占整體發行量3.32%。第二位為 中國旺旺(00151-HK)其減持股數為-2475000股，減持比例為-5.37%，減持後持股量降至43656446股，占整體發行量0.34%。第三位為 九龍倉置業(01997-HK)其減持股數為-153000股，減持比例為-5.17%，減持後持股量降至2810400股，占整體發行量0.08%。
1.2.
港股沽空數據
-
上日( 7月12日 )沽空金額輕微下降至 港幣 103.63億元，(前交易日沽空金額110.95億元，同比輕微下降-6.6%)。沽空金額占整體成交金額911.829億元的11.37%(上日占整體成交11.57%)。
整體成交金額 輕微下降至 911.83億元(上日成交959.35億元 / 同比輕微下降 -4.96%)，沽空金額輕微下降至 103.63億元(相比上日沽空金額110.95 億元 / 輕微下降-6.6%)，非沽空金額輕微下降至639.46億元(上日非沽空總成交金額648.54億元 / 輕微下降 -1.41%)。
港股成交金額結構表
1.3.1
沽空比例分佈:
整體成交金額 輕微下降至 911.83億元(相比前交易日成交金額959.35億元 / 輕微下降 -4.96%)，藍籌股沽空占整體沽空金額 103.63 億內其中 46.85 億(前交易日藍籌股沽空金額54.01億元 / 同比輕微下降 -13.27%)，沽空金額46.85億元占整體沽空金額103.63億中比例為 45.21 %。非藍籌股沽空占整體沽空金額 103.63 億內其中 56.79 億(前交易日非藍籌股沽空金額54.01億元 / 同比輕微下降 -0.28%)，非藍籌股沽空金額56.79億元占整體沽空金額比例為 54.8 %。
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