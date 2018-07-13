騰訊(00700-HK)匯控(00005-HK)ADR揚

美股上揚，納指創新高，港股ADR指數收報28682點，升202點，升0.7%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報384.12元，較港收市升4.12元；港交所(00388-HK)ADR收報235.23元，較港收市升1.83元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.64元，較港收市升1.54元；中人壽(02628-HK)ADR收報19.86元，較港收市升0.08元。
美國期油一度跌穿70美元，布蘭特期油則升超過1%。中海油(00883-HK)ADR收報12.98元，較港收市升0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報5.72元，較港收市跌0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報7.02元，較港收市升0.01元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.16元，較港收市升0.46元；聯通(00762-HK)ADR收報9.49元，較港收市升0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.56元，較港收市升0.02元。
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