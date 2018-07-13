美股盤中─貿易擔憂減緩 道瓊上漲逾200點

美國股市週四中場上漲，道瓊一度大漲逾 200 點。中國並未對美國最新一波的關稅清單，採取報復行動，顯示貿易擔憂下降，為股市利多。

台北時間 23:56

道瓊工業平均指數上漲 197.66 點或 0.80% 至 24898.11。

Nasdaq 指數上漲 77.35 點或 1.00% 至 7793.96。

S&P 500 指數上漲 17.81 點或 0.64% 至 2791.83。

週二，美國透露將對 2000 億美元中國商品課徵 10% 進口關稅。美國股市因而大幅下挫，道瓊結束了連續四天的漲勢。

分析師說，中國沒有立即反應，對股市屬利多。而且這項關稅要到 8 月才可能生效。

中國商務部週四說，中國沒有與美國連繫，重啓貿易談判，但指出中國不希望發生貿易戰。然而，商務部一位發言人說，中國不怕貿易戰。

上週，美國對 340 億美元中國商品加徵關稅。中國亦對美國商品採取了報復措施。

投資人焦點轉移至企業獲利與經濟數據，暫時擺脫了貿易戰擔憂。華爾街預期美國企業第二季獲利強勁，FactSet 研究機構預期，美國企業第二季財報獲利將成長 20%。

分析師說，股市休息整理，應屬健康，近來是消息面推升了股市，預期本財報季強勁。

美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 21.4 萬人。消費者物價指數創六年來最快上升速度。

併購案亦推升了今日美國股市。Broadcom 同意以 189 億美元現金併購 CA 科技公司。CA 股價大漲近 20%，Broadcom 股價則下跌逾 12%。