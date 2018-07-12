住建部：中國將因地制宜推進棚改貨幣化安置

中國住房和城鄉建設部周四表示，因地制宜推進棚改貨幣化安置。商品住房庫存不足、房價上漲壓力較大的地方，應有針對性地及時調整棚改安置政策，更多采取新建棚改安置房的方式；庫存量較大的地方，可繼續推進棚改貨幣化安置。

住建部新聞稿稱，各地要切實評估論證財政承受能力，不搞一刀切、不層層下指標、不盲目舉債鋪攤子，進一步合理界定和把握棚改的標準和範圍，重點攻堅改造老城區內臟亂差的棚戶區和國有工礦、林區、墾區棚戶區。

「2016年以來，一些地方在房地產市場發生變化、商品住房庫存已經不多的情況下，沒有有針對性地及時調整完善政策，棚改貨幣化安置比例仍然偏高。」住建部新聞稿稱。

2017年8月，住建部會同發改委、財政部等六部委聯合印發的《關於申報2018年棚戶區改造計劃任務的通知》明確，商品住宅消化周期在15個月以下的市縣，應控制棚改貨幣化安置比例，更多采取新建安置房的方式。

去年11月，住建部會同開發銀行、農業發展銀行印發的《關於進一步加強棚戶區改造項目和資金管理的通知》進一步明確，對商品住房庫存不足、房價上漲壓力較大的地方，仍主要采取貨幣化安置的2018年新開工棚改項目，開發銀行、農業發展銀行棚改專項貸款不予支持。

住建部新聞稿顯示，今年1-6月，全國棚戶區改造已開工363萬套，占今年580萬套目標任務的62.5%。

住建部表示，各地應當及早開工新建項目，加快建設續建項目，加大棚改配套基礎設施建設力度；依法依規控制棚改成本，確保按合同約定及時償還棚改貸款，努力實現市域範圍內棚改資金總體平衡。



近兩年中國推行棚改貨幣化安置後，三四線樓市掀起波瀾壯闊的上漲行情，機構普遍預計去年貨幣化安置比例超過五成，圍繞國家開發銀行棚改項目審批權上收稍早一度引發市場廣泛討論。



路透北京7月12日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)