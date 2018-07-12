滉達富控股(01348-HK)：中泰國際融資已辭任要約人聯席財務顧問

滉達富控股(01348-HK)公佈，中泰國際融資有限公司由於内部資源分配安排，已辭任中泰國際投資集團有限公司(要約人)有關要約的聯席財務顧問，由2018年6月27日開始生效。海通國際融資有限公司將會繼續擔任要約人有關要約的財務顧問，而百德能證券有限公司則將會繼續擔任要約人有關認購事項的財務顧問。

待完成後，海通國際證券有限公司將會代表要約人根據收購守則併按聯合公告及後續公告所載的基準提出要約。海通國際融資信納要約人現有(併將會維持具有)足夠的財務資源以供其用於支付其根據認購協議所需支付的要約人認購股份的代價，及在要約獲全數接納時支付其最高付款責任，而認購人A及認購人B各自有足夠財務資源(併將會維持足以)供彼等各自根據認購協議支付彼等各自的認購股份的代價。

公司已經根據收購守則規則8.2規定，向執行人員呈交延期寄發綜合文件的申請。執行人員同意批準把寄發綜合文件的最後時限延至完成日期起計七日之内或2018年11月5日(兩者以較早者為準)。

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