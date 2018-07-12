人民幣收盤微跌至九個半月新低 盤中巨震凸顯市場分歧

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四收盤微跌至九個半月新低，早盤跳空低開並一度下探6.7051元低點，中間價亦大跌近500點創2017年8月18日以來新低。交易員表示，市場繼續消化中美貿易戰升級影響，加上中間價明顯下行，早盤市場情緒略顯謹慎，但午後美指略跌，客盤逢高結匯意願上升，臨近尾盤市場已基本收覆早前跌幅，從盤中巨震看短期市場分歧仍較大。

他們並認為，由於匯價波動較大，市場參與意願偏低，流動性明顯不足，這又反過來加劇了市場波動；與此同時，近期走勢也再度提醒企業客戶需要做好匯率避險，避免不必要損失。

受即期匯價波動重新加大影響，美元/人民幣期權隱含波動率再度上行，其中短期限波動率上行明顯。

「下午結匯好多，客戶似乎不恐慌，這是好事，」一中資行交易員稱，「近期市場波動大，潘行長說的對的，企業要坐穩扶好，不要裸奔了。」

另一中資行交易員稱，雖然有貶值預期，但不是有貶值就是匯率壓力；另外這段時間是購匯高峰，現在貿易戰加上客盤需求，貶一點也是正常，大方向還是會繼續貶。

他並表示，監管層的工具是比較充分的，以比較有序的節奏貶到一定的位置是不錯的選擇，因為人民幣適當貶值可以對沖貿易戰對中國外貿的不利影響，近期主要關註若跌破6.7後是站穩還是迅速走弱，但一兩個月的時間內，人民幣破7的概率應該極小。

中國央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝周三稱，中國企業避險意識亟待加強，要善於利用套期保值的工具；他並稱，人民幣資本項目的開放目前存在著可兌換程度較低、便利性不高和交易環節約束較多等問題。

人民幣貶值對誰的影響最大？人民幣若有節制地下滑，將有助於中國緩解美國對中國商品加征進口關稅的影響。但由於中國占全球出口的近20%，人民幣大幅貶值不只影響到亞洲鄰國，還將對從拉美到歐洲最大經濟體德國等都產生深遠影響。

美國特朗普政府周二在對中國的貿易戰加碼，稱美方將對另外2,000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單，其中包括數百種食品以及香煙、煤炭、化學制品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內等消費者電子產品。

全球匯市方面美元周四持守在九日高點，受美國通脹壓力將上升的疑慮提振，不過圍繞貿易沖突升級的擔憂令美元漲幅受限。投資者在等待1230GMT將公布的美國消費者通脹數據，尋找美聯儲(FED)升息時間及幅度的線索。

路透北京/上海7月12日

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