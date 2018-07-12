騰訊(00700-HK)成交大縮水 中興(00763-HK)飛躍了華晨(01114-HK)開倒車

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恒生指數收報28,480.83點，升169.14點，升0.6%，10天平均線(28480)最終得而復失；恒生中國企業指數報10,752.86點，升94.6點，升0.89%。大市成交額只有911.83億元。 騰訊控股(00700-HK)收報380元，升0.6元，升0.158%，成交59億元；小米集團(01810-HK)收報19.26元，升0.26元，升1.368%，成交25.7億元，股價齊後穩，但成交亦不約而同縮減了。 美國解禁了！中興通訊(00763-HK)股價飛躍，該股以12.8元開出，高見14.32元，收報13.94元，升25%，成交10.23億元；外電引述德國雜誌《Manager Magazin》報道稱，德國寶馬(BMW)將增持與華晨中國(01114-HK)的合資公司華晨寶馬的股份，持股量將最少增至75%。 目前寶馬持有合資公司50%，華晨持股40.5%，餘下9.5%由瀋陽市持有。消息一出，華晨中國股價受壓，收報11.98元，跌1.72元，跌12.555%。 中資金融股今日沽壓大減下報穩，建行(00939-HK)升1.46%、工行(01398-HK)升1.4%、中行(03988-HK)升0.5%、招行(03968-HK)升1.4%。 舜宇(02382-HK)上月手機鏡頭出貨勝預期，舜宇收後151.5元，升9.5元，升6.69%，為最好藍籌。
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