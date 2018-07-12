A、H估值價差32倍 長飛光纖或現莊園牧場暴漲戲碼 股價飆近1成

長飛光纖光纜 (6869-HK) 將於下週登陸 A 股市場，成為 A+H 上市公司。根據招股書資料，其每股發行價為人民幣 26.71 元，發行本益比為 16.38 倍，而截至 7 月 12 日收盤，H 股報價港幣 29.25 元，本益比為 13 倍，與相對行業有 32.9 倍本益比的估值價差套利空間引人遐想。

截至 15:43，長飛光纖報港幣 32.05 元，飆漲 9.573%。

圖：新浪財經

若長飛光纖以 16 倍的本益比掛牌後起漲，以 A 股 2018 年以來新股「一字板」漲停的平均數計算，長飛光纖預計將迎來 10 個漲停板。屆時長飛 A 股將達到人民幣 90.69 元，本益比為 55.64 倍，為 H 股本益比的 4 倍，或將創下 A+H 股標的最高。

由此觀之，本已存在 A、H 較大價差鴻溝的長飛光纖，更有愈加擴大之勢。長飛 H 股的價格會顯得越發低廉，估值優勢更加凸顯，長飛 H 股有望成為大陸資金追逐的對象，出現一波溢價填平行情。

近年來莊園牧場 (1533-HK)、拉夏貝爾 (6116-HK)、紅星美凱龍 (1528) 先後採用了 A+H 的模式，H 股在目睹 A 股的連續漲停後，均出現了一波急升。其中，尤以莊園牧場上演一天成交激增 47 倍，股價暴漲 329% 的戲碼最為精彩。

此外，商務部日前發佈公告，對光棒、光纖繼續進行反傾銷，釋放行業重磅利多，又給長飛光纖光纜一個股價上行的推力。而長飛光纖是全球最大的光纖預製棒供、光纖和光纜供應商，自身質地優秀。

長飛光纖過去 3 年營收和歸母淨利潤年均複合增速分別為 24.04% 和 50.06%。2018 年上半年營收和淨利潤指引強勁，獲得國際大行看多喊買，指股價潛在上升空間高達 50%。

長飛光纖 A 股的發行價為人民幣 26.71 元，發行本益比率為 16.38 倍，相對行業 32.90 倍的本益比「折價」程度較高。如果長飛光纖上市後要達到行業本益比水準，則至少需要實現 5 個漲停板。

長飛光纖過去 3 年累計升幅高達 495.55%，但是今年以來缺出現了 18.52% 的跌幅，目前股價已經出現築底的跡象，作為港股通標的，大陸資金也出現了明顯的買入現象。隨著長飛 A 股不斷出現的一字漲停，AH 股價差不斷拉大，H 股的低廉會被投資者逐漸進一步認可。長飛光纖 H 股會在 A 股第幾個漲停板出現拉升，會不會成為下一個莊園牧場？市場拭目以待。