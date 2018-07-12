戴德梁行：粵港澳大灣區有望成為世界灣區第四極

戴德梁行7月12日發布粵港澳大灣區研究報告系列之三。報告指粵港澳大灣區的科創加金融基礎和國家層面上的各項支持都是未來灣區創造更多可能性的根本保障。

交通基建與經濟總量比肩成熟灣區：粵港澳大灣區2017年港口集裝箱吞吐量達6,247萬標準箱，是世界其他三大灣區總和的4.5倍；機場群運輸規模同樣為各大灣區之首。與此同時，港珠澳大橋、廣深港高速鐵路等多個重大交通建設項目令大灣區「1小時交通圈「形成在即。發達的交通網絡既高效連接全球各地又快捷溝通內部不同區域，為融合發展奠定基礎。

雄厚科創實力，創新潛力極強：2017年廣東省獲取專利數量全國第一，規模以上工業企業擁有研發機構13,000個；擁有 17 家世界 500 強企業，包括騰訊、華為、招商銀行、中國平安、聯想等，主要分布在科技和金融領域。同時，還擁有港交所和深交所兩大證券交易所，尤其作為國際金融中心的香港，金融市場高度發達，恰恰為科創產業的發展營造良好的金融環境，進而也意味著粵港澳大灣區科技創新創業的生態系統已然具備一定基礎。

報告認為灣區的發展關鍵在於不同體制下區域的融合發展，應成立高規格的灣區協調機構，加快實現灣區內部各核心城市、不同行政區間的協同與合作。

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