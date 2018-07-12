均豪智慧化設備比重盼提升到4成 Micro LED設備實驗線就位

均豪 (5443) 於今 (12) 日舉行「四十週年前瞻技術研討會」，發表面板 10 代線、AOI、AI 相關設備技術，均豪董事長葉勝發指出，未來三年智慧 (能) 化設備比率、量均會有長足成長，尤其 10 代大世代 LCD 產線採用自動化設備，同時導入自動化系統，因此智慧化機器設備占營收比重將由目前 3 成左右，提升到 4 成，另外，Micro LED 設備進入實驗線階段，設備項目涵蓋了挑選、中段清洗、巨量以及量測等。均豪目前設備比重以 LCD 最高，占了 5 成，智慧機器設備占了 3 成，其餘 2 成則為 IC / 半導體。談到未來發展，葉勝發認為，未來三年智慧化設備成長相當快速，IoT(物聯網)發展趨於成熟，每台設備系統開始走向智慧化，所謂智慧化就是生產設備都有感測器，收集資料後回饋到系統，再做自動化調整，有別以往「去跟回」單向線型自動化生產。



他說，自動化解決人口紅利減少的問題，但演進到智慧化生產之後，則是提高生產力、增加良率，適合少量多樣彈性製造模式，符合工業 4.0 的精神，LCD、IC 大量導入，智慧化設備比重可望提升到 4 成。



至於 LCD 設備方面，葉勝發強調，目前 4 座 10 代線均有掌握到設備接單，甚至包括 6 代線 OLED 廠，LCD 接單未出貨金額保持 30 億元左右，對於接下來發展，他說，所有產業材料、設備、製程是鐵三角，而均豪位階是在設備這一環，期許公司未來成為新型產業幕後推手，除了 IC 半導體、LCD 之外，朝向智慧工廠、智慧醫療等領域發展。





