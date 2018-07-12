【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美中談判再次破裂，美將加碼對中國 2 千億美元商品課徵 10% 的關稅，最快 9 月開始加徵，消息拖累美期指暴跌，11 日台股受其影響開低走低，被動元件龍頭股外部大股東出脫持股，拖累被動元件概念股重挫，加上市值王 6 月營收月減 13%，年減 16.3%；類股普遍走弱，使得大盤失守十日及年線關卡，終場加權指數收在 10676.84 點，下跌 80.05 點或 0.74%，成交額 1320.17 億元。 OTC 指數收在 148.78 點，下跌 0.78 點或 0.52%，成交額 350.31 億元。

貿易爭端又起，11 日台股表現雖優於陸港股，惟仍結束連二紅， 10700 點防線亦沒能守穩，日量減少逾 5%，9 日 KD 值則仍為黃金交叉。籌碼方面，外資及自營商 (自行買賣) 同步賣超，投信則連三日買超。由於美中貿易持續硬碰硬，全球股市也再次遭殃，東亞國家希望以貨幣貶值的方式，抵消一些貿易戰的損失，第二季台幣貶值 4.7%，預期外銷股第二季可望有匯兌收益，另外，蘋果新機拉貨效應即將展開，蘋概股 7 月起營收將明顯成長，考量美第二波關稅清單約於 8/30 生效，尚有時間緩衝，建議不用過份悲觀，惟若外資連續大賣，或大盤跌破前波低點，則宜降低持股保守操作。

