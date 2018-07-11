【顧德投顧】中美貿易戰颱風天第二槍開戰

◆盤勢分析

大盤量縮下跌，日 kd 仍黃金交叉

中美貿易戰第二槍於美股收完盤後正式展開，造成美股正常盤漲，電子盤大跌的窘境，跟台灣颱風天台北市沒放，新北上放假的心情有點類似，有些人還真的是無所適從啊！川普在位期間這樣的風險將會依職存在下去，所以愈早適應愈好，而這種因消息面影響的盤勢，坦白說是無法分析，所以操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日指數下跌日 KD 仍黃金交叉 (多頭還沒掛，但明日需要加把勁收復失土才行)！而加權及台灣 50 週 kd 也非常重要，低點能不能守，及有沒有機會反彈，都看本週

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數開低後就出現震盪

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！全球貿易戰於今早又開戰了，這種川普的傷人傷己的鬧劇要維持多久，真的很難評判，但可以肯定的是【關稅】政策若無和緩的狀況，時間一旦拖久一定是物價大幅波動，會大傷全球經濟！

◎【矽晶圓及磊晶圓】漲價題材的類股如：6488 環球晶 (-7，6 月分營收再度刷下新高達 50 億)、5483 中美晶 (-2)、3532 台勝科 (-0.5)、6182 合晶 (-0.4)、3016 嘉晶 (+1.6)、3707 漢磊 (+0.25)，以正規軍環球晶為指標！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-80)、2492 華新科(-8) 為指標，6173 信昌電(-6.5)、3026 禾伸堂、2375 智寶(+1.8)、6127 九豪、5317 凱美(+4.5)、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群防守點設好



◎【PCB】：2313 華通、2367 耀華、6153 嘉聯益 (+1.6)、5349 先豐、6191 精成科、6274 台燿、5469 瀚宇博、3037 欣興、3645 達邁、4939 亞電 (盤中高 26.45)、8039 台虹

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假效應！

◎【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，今表現相對抗跌，留意 TESLA 股價

◎【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德 (+5.98%)、4137 麗豐、4114 健喬 (+4.68%)、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡 (+4.13%)、1783 和康生、1795 美時 (+1.04%)、4728 雙美、3205 百研、4162 智擎、6547 高端疫苗、4109 加捷，7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

◎【3D 感測】：3105 穩懋 (+7.5)、2455 全新 (-1)、8086 宏捷科 (+0.3)，3374 精材 (+1.04%)、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光，留意蘋果新機發表及中美貿易戰爭後續！

