港股盤前—極端思維下尋找貿易戰贏家

今天推介 - 華虹（1347）

1）受美國公布新一輪 2000 億美元中國商品加徵關稅的清單影響，港股週三再度急挫。恒指大幅低開 668 點後，但已是全日低位。午後隨 A 股跌幅小量收窄下，恆指最終報 28312 點，下跌 371 點。大市成交按日下跌約 3% 至 959 億。滬深港通成交金額按日減少約 11% 至 81 億，流向仍為淨流入，但金額只是千多萬。



板塊方面，跌勢甚全面，以內銀和內房較明顯。藍籌當中也只有石藥（1093）和銀河娛樂（27）報升。做空方面，佔大市成交上升至 11.6%。牛熊証街貨比重最新為 48:52，重貨區方面，熊証重貨區在 29000-29099，牛証下移至 27800-27899。

簡評：在筆者的觀察名單中，其中幾間能在昨天弱市下報升的，包括李寧（2331）、華虹（1347）、銀河娛樂（27）、龍工（3339）和俄鋁（486）。安踏（2020）和小米（1810）也能在弱市中持平。這些公司看起來沒有甚麼關連，但筆者聯想到這批可能是貿易戰升温的受益者！



讀者應知道中方對美的貿易順差，基本上是沒有辦法可用同等力量的關稅作報復；中方早前也暗示會針對道指大企業作反擊。執筆時尚未見中方的「以牙還牙」行動，但若封殺對象是蘋果、英特爾、高通、耐克、卡特彼勒、金沙和永利，那上列的公司諷刺地或會增加市場份額（大家還記得限韓令嗎？）所以昨天這些公司跑出也可能是效率市場假說（market efficiency)。俄鋁在這群裏是另類，川普和普京的會面或許令公司被制裁有所轉機。



除上述公司，中芯（981）和澳博（880）也因同樣原因而可留意。消息股方面，舜宇（2382）6 月的出貨量強勁，但市場焦點可能已放在下半年經營狀況。吉利（175）的半年盈喜也應屬市場意料之內。

2） 受貿易戰升温影響，美股三大指數週三全面下挫，道指收跌 219 點或 0.88%。當中，油股雪佛龍瀉 3.18%，貿易敏感股卡特彼勒亦挫 3.15%，波音、3M、英特爾都回落 1.8%。標指及納指則下跌 0.71% 及 0.55%。當中，標指更創逾 5 個月收市新高。利比亞宣布重開石油出口港，紐約期油急挫 5%。離岸人民幣兌美元 (CNH) 也急跌 735 點子，報 6.7241 元。十年期國債債息下跌至 2.84%。港股 ADR 下跌 92 點，相當於恆指 28219 點水平。

3）新股訊息，8 檔新股將於今天開始買賣，下為暗盤表現 ：

齊屹（1739）- 招股價 4.85， 暗盤收報 4.8。

英恆（1760）- 招股價 2.90，暗盤收報 3.05。

天立 （1773）- 招股價 2.66，暗盤收報 3.02。

弘陽 （1996）- 招股價 2.28，暗盤收報 2.47。

映客 （3700）- 招股價 3.85，暗盤收報 4.0。

指尖 （6860）- 招股價 2.07，暗盤收報 2.0。

人和 （8140）- 招股價 0.30，暗盤收報 0.51。

恆偉 （8219）- 招股價 0.30，暗盤收報 0.335。

明報 - 港股氣氛轉差，影響內地地產代理易居中國（2048）招股表現，首兩日孖展慘淡，券商只合共借出 1600 萬元，以此推算，暫時孖展客只認購公開發售部分約 2.8% 至 3.5% 的股份。