盤前財經大事搶先讀2018年7月12日

今日操盤前瞻

法說會：大立光、三洋電、毅嘉、和泰車、艾迪森、大樹、上緯投控、達邦蛋白

除權息：精華、友達、開發金、南僑、永豐餘、英業達、技嘉、凌陽、大榮、三貝德、禾伸堂、聯詠、環宇 - KY、玉晶光、新普、凌華、麗嬰房、中光電

新股掛牌：百德、皇將

〈新 i 鳳有消息〉郭明錤公布秋季蘋果預測表 2 款 Watch 3 款 iPhone 4 款 iPad

著名蘋果產品預測人員郭明錤發布的新研究報告提到了有關蘋果 Apple (AAPL-US) 今年秋季的產品陣容細節。除了他之前關於新 iPhone 的報導外，還分享了有關即將推出的 iPad Pro 更新、Mac mini、和 Mac 刷新，及 Apple Watch 螢幕尺寸等。閱讀全文...

美國再對中國商品加徵關稅 道瓊收低 219 點 結束連四天漲勢

川普政府透露將對更多中國商品提高關稅，美國與其他主要經濟體之間的貿易戰升高，美國股市週三大幅走低。道瓊結束了連續四天的漲勢。道瓊工業平均指數收低 219.21 點或 0.88% 至 24700.45。閱讀全文...

第三波 2000 億美元關稅清單未納手機、筆電 經部估對台影響不大

美中貿易戰火延續，繼前二波啟動 301 條款清單合計 500 億美元後，第三波關稅清單高達 2000 億美元，將課徵 10%，清單近 200 頁，包括電機、機械器具及零件、車輛、光學、照相、醫療及動植物產品等，經濟部次長王美花指出，筆電及手機並未納入，初估對台灣影響不大，後續連鎖反應持續關注中。閱讀全文...

國巨遭特定人賣 1.2 萬張套現 116.6 億元 股價摜破千元大關

被動元件廠國巨 (2327-TW) 傳遭外部大股東出售 1.2 萬張持股，占國巨總股數比重為 2.8%，每股交易價格約 972 元，總金額 116.6 億元。利空打擊國巨股價表現，昨終場收跌 7.7%，收在 965 元，又跌破千元大關。閱讀全文...

499 之亂電信三雄掉 ARPU 外資調降評等及目標價

電信三雄 499 元資費吃到飽衝擊電信三雄 ARPU 往下掉，歐系外資最新報告出爐，同步調降三雄評等至賣出，目標價也下修，台灣大 (3045-TW) 下調到 90 元，失守百元，中華電 (2412-TW) 則是下調至 100 元關卡價，遠傳 (4904-TW) 下調至 70 元。閱讀全文...