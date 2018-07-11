中海物業(02669-HK)承擔青島中海及大連中海停車位的使用權

中海物業(02669-HK)公佈，於2018年7月11日，深圳興海(公司的一間附屬公司)與青島中海訂立青島協議，併與大連中海訂立大連協議。青島中海與大連中海各為中國海外發展(00688-HK)的附屬公司。

根據該等協議，深圳興海同意承擔青島中海及大連中海各自停車位的使用權，代價分别為約人民幣1048萬元(相等於約1242萬港元)及人民幣1518萬元(相等於約1799萬港元)。

青島停車位的使用權，即位於臨安府項目的106個停車位(包括佔用、轉讓或出租的權利)將直至臨安府項目的土地使用權於2083年1月4日屆滿為止。青島停車位位於青島中海於中國青島開發的住宅開發項目臨安府項目。

大連停車位的使用權，即位於天賦山項目的138個停車位(包括佔用、轉讓或出租的權利)將直至天賦山項目的土地使用權於2082年2月15日屆滿為止。大連停車位位於大連中海於中國大連開發的住宅開發項目天賦山項目。

公司認為，由於臨安府項目及天賦山項目的停車位與住宅單元配比分别約為0.83及0.58，且兩個住宅項目的入住率不斷提高，故兩個項目的住宅單元擁有人對停車位的需求持續。因此，集團根據該等協議享有的權利將為集團提供利用停車位的使用權盈利的良機，且讓集團為其股東帶來可觀回報。

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