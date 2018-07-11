麥樸思︰中美貿易戰僅為金融危機熱身

中美貿易戰升溫，特朗普擬就關稅大戰貨品加碼2,000億美元，再次震散環球市場。麥樸思認為，儘管中美貿易戰影響負面，但可能並非今年最壞事情，中美貿易戰可能是金融危機的熱身，而真正導火索可能是歐美央行的緊縮貨幣政策。

麥樸思接受《彭博》訪問時表示，下次金融危機毫無疑問遲早會到來，因為廉價資金氾濫時代正在告終，對以往一直依賴低融資成本的企業而言，資金會面臨真正的緊縮。

他預期，今年MSCI新興市場指數或由目前水平再跌10%。若真如此，新興市場股市將墜入熊市，該指數由1月下旬的高峰，已下挫16%左右。

他表示，美歐央行收水，加上美元走強、環球貿易狀況惡化，令新興市場今年來面臨不少壓力。此外，新興市場的流動性趨緊，是由於美國聯儲局和歐洲央行貨幣政策回歸正常化，事實上今年已影響新興市場。

他預期，中美貿易戰會繼續升級，因為美國失業率處於低水平，加上薪金持續上揚，足以抵銷關稅對美國民眾衝擊，令特朗普更放膽；而印度的製造業、南韓的科技業、巴西的農業生產、阿根廷的大豆業等，會受惠於中美貿易戰。

來源：巴士的

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