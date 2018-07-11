財報效應提前反映 台塑除息首日收小黑

台塑 (1301) 於今 (11) 日除息，每股配發 5.7 元股息，除息參考價為 106.3 元，係為台塑四寶當中最後一檔除息者，7 月 5 日除息前股價緩步墊高到 114 元，距離 2011 年 4 月 1 日 117 元高價近在咫尺，除息前股價走高，填息動能相對受到壓抑，終場收跌 0.5%，以 106 元作收。台塑四寶依序除息完畢，而第二季財報於昨 (10) 日公布，合計賺 1300 億元，年增率 37.8%，表現搶眼，就今日股價表現來看，台塑化 (6505)、南亞(1303) 收紅表現持穩，台化(1326)、台塑則是收小黑。



台塑化、台塑為四寶當中營業利益成長者，反映液碱、AN(丙烯腈)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、ECH(環氧氯丙烷) 等產品利差擴大，台塑第二季營業利益為 85.65 億元，季增率 28.3%，單季稅後盈餘 171.54 億元，每股盈餘 2.69 元，創下歷年同期新高，上半年稅後盈餘 290.38 億元，年增率 48.1%，每股盈餘 4.56 元。



展望第三季，配合台塑化 OL-1(第一套烯烴設備) 定檢，以及中油管線更換，將有 14 座工廠定檢，平均開工率由第二季 93% 降至第三季 89%，PVC、AN、液碱、AE(丙烯酸)、ECH、PP(聚丙烯) 等六項產品依然看好。



液碱因全球最大氧化鋁廠巴西 Alunorte 受環保事件影響遭當地政府限產 5 成，先前報價一度漲 700 美元，近期因大陸江蘇省沿江八市環保稽查影響到需求，導致報價一度跌到 500 美元，台塑預期，Alunorte 限產到今年底，產能未大舉開出，待大陸稽查告一段落，需求回籠，價格就會回穩。

