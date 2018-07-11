三大法人賣超89億 外資同步減碼台指期多單 鴻海轉買超

台股連兩日反彈，今 (11) 日再度受到美中貿易戰衝擊，終場下跌 80.05 點、跌幅 0.74%，收在 10676.84 點，成交值 1188.35 億元。合計三大法人賣超 89.48 億元，其中外資及陸資賣超 82.25 億元，投信買超 6.21 億元，自營商賣超 13.44 億元；台指期部份，外資減碼多單，未平倉口數來到 2.97 萬口；個股部分，台積電、大立光接連遭外資賣超，鴻海則是在連 3 賣後，今日轉買，面板廠友達今日則登上外資、自營商買超雙冠王，買超張數逾 2.8 萬張。

美中貿易戰塵埃未定，美國昨日再公布最新一波 2000 億美元關稅清單，終結台股連 2 日反彈走勢，台股今日盤中一度大跌 121 點，尾盤跌幅收斂，終場下跌 80.05 點，收在 10676.84 點，雖然收復 5 日均線，但年線關卡再度失守。

台指期部份，外資今日減碼多單 2881 口，未平倉口數為 29735 口，投信回補空單 361 口，空單未平倉口數為 24590 口，自營商則是減碼空單 704 口，空單未平倉口數為 1800 口。

外資今日大賣國巨、大立光及台積電，三檔個股賣超金額居冠，今日賣超前十大中，金控股就占了 4 席，中信金已遭外資連四日調節釋出。

被動元件族群除了國巨外，華新科、奇力新、禾伸堂、信昌電、凱美及帛漢，外資今日全數賣超持股；生技類股中的大江、精華今日也遭外資出脫，葡萄王、晟德則獲外資買超；網通族群如美律、東訊、中磊、訊舟也獲外資買進。

外資集中市場今日賣超第 1 名中環，賣超 19264 張，第 2 名為富邦 VIX，賣超 12534 張，第 3 名台泥，賣超 6628 張，第 4 名元大金，賣超 5418 張，第 5 名中信金，賣超 4973 張，第 6 到 10 名分別是旺宏，賣超 4379 張；國巨，賣超 4172 張，新光金，賣超 3287 張；玉山金，賣超 3190 張；緯創，賣超 3013 張。

外資今日買超第 1 名為友達，買超 16192 張，第 2 名元大滬深 300 正 2 共 11424 張，第 3 名開發金 8110 張，第 4 名元太 7215 張，第 5 名聯電 5789 張，第 6 名大同，買超 5589 張，第 7 名中鴻，買超 4556 張，第 8 名南亞，買超 3926 張，第 9 名富邦上証正 2，買超 3318 張，第 10 名遠東新，買超 3112 張。

投信今日賣超第 1 名為強茂 1083 張；買超第 1 名為奇力新，買超 1497 張，第 2 名合晶，買超 1117 張。

自營商今日賣超第 1 名旺宏 7055 張，第 2 名群創，賣超 2482 張，第 3 名台積電 2320 張，第 4 名晶電 2147 張，第 5 名大同 2037 張；買超第 1 名為友達，買超 12100 張，第 2 名為中鴻，買超 1414 張，第 3 名為晟德 1120 張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國總統川普再度祭出新一波課稅清單，對台股造成影響，加上美國道瓊指數電子期弱勢，對台股再度形成壓力。簡伯儀認為，在台股尚未站穩年線之前，加上交易量縮小，對日後盤勢保守看待。