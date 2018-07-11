騰訊(00700-HK)失守10天線 小米(01810-HK)原地踏步

中美貿易摩擦升級，中港股市受壓。

恒指裂口低開668點，報28013點亦是全日低位，午後於28200點附近窄幅爭持，恒指最終收報28311點，跌370點，1.3%，大市成交額959.34億元。恒生中國企業指數10658.26點，跌166.71點，跌1.54%。

騰訊(00700-HK)再被大行下調目標價，低見375元，失守10天線，收市報379.4元，跌1.9%，成交居首達92.84億元。被認為搶走不少騰訊「粉絲」的小米集團(01810-HK)低開後突破上日高位，高見19.8元後，再回至19元收市，無起跌，成交額72.23億元，為成交第二大股份。

內銀股重挫，建行(00939-HK)、工行(01398-HK)、中行(03988-HK)、農行(01288-HK)跌逾1至2%。匯控(00005-HK)亦跌逾1%。

內房股亦下跌，華潤置地(01109-HK)、中國海外(00688-HK)和碧桂園(02007-HK)，收市跌逾1%至逾3%。蒙牛(02319-HK)跌近4%，是跌幅最大恒指成份股。

新股福森藥業(01652-HK)開市報2.33元，高見2.69元，收市報2.54元，較招股價2.08元高出22.1%；萬順集團(01746-HK)失守招股價，開市報0.465元，收市0.36元，較招股價0.52元低30.7%。

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