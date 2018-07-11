【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國無預警公布第二波對中國總值 2000 億商品課徵關稅清單，亞股今日受到衝擊全面重挫，台指期今日跳空開低，不過於低檔獲得支撐反彈，隨後維持震盪整理格局，加權指數收盤下跌 0.74%；籌碼方面，外資於現貨賣超 82.25 億，期現貨合計賣超 143.13 億。

《國際金融市場焦點分析》

美股盤後美國公佈對中國 2000 億元商品課徵關稅清單，使得美股電子盤及亞股於今日早盤同步出現大跌；亞股部分，A50 指數由華泰證券、京東方、中國神華等大型成分股帶動下，大跌超過百點，日經 225 指數則受到市場擔憂貿易戰升溫，及日圓升值影響，導致日經 255 指數期貨下跌近 300 點；後市投資人需持續留意中美貿易戰發展，若貿易戰持續升溫恐將持續壓抑股市行情。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞面臨原油供給中斷問題，加上市場預期原油庫存將下滑近 400 萬桶影響，推升 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲，收盤布蘭特原油期貨及 WTI 原油期貨分別上漲 1.01%、0.35%，惟受到今早美國公佈對中國 2000 億元商品關稅清單影響，導致 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨於今日同步出現下跌走勢，後市原油市場需留意中美貿易戰發展，若貿易戰持續升溫恐將不利於原油走勢。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證