外交部回應美方發動貿易戰 ：中方將作出必要反製

據報道，7月10日，美國貿易代表辦公室公佈對額外2000億美元中國輸美產品加徵10%關稅的清單。在7月11日外交部例行記者會上，有記者問及中方對此有何評論。

外交部發言人華春瑩表示，今天上午商務部發言人已就此發表談話，表明了中方的嚴正立場。我們再次強調，美方行為是典型的貿易霸淩主義。中方將作出必要反製，堅決維護自身正當合法權益。這是一場單邊主義與多邊主義，保護主義與自由貿易，強權與規則之戰。中方將和國際社會一道，站在歷史正確一邊，共同維護多邊貿易體製和規則。

另有記者問，美國發動貿易戰已經引發國際社會各方擔憂。國際貨幣基金組織總裁拉加德指出，美國需要對給世界貿易體係造成的“關稅之傷”承擔後果。世界貿易組織總幹事阿澤維多發出警告稱，全球貿易體係正在開始動搖。美聯儲前主席格林斯潘認為，美國對外加徵的關稅，實際上是由美國國民在買單。英國央行行長卡尼指出，美國將成為全面貿易戰的最大輸家。中方對此有何評論?

華春瑩回答稱，當今時代，各國經濟不同程度融入全球產業鏈、價值鏈，彼此之間相互依存、興衰相伴。立己達人方是正確選擇。如果固守“零和博弈”的過時思維，任性挑起貿易戰，不僅損害當事雙方利益，也傷及全球產業鏈上的各方利益，不會有赢家。中國貨物出口的40%，高科技產品出口的三分之二都是在華外資企業實現的。就像商務部發言人說過的，美方是在向全世界開火，也在向自己開火。多位國際經濟界權威人士的有關表態也充分表明，美方失去理性的行為十分危險，害人害己，不得人心。

中方再次強調，這是一場單邊主義與多邊主義、保護主義與自由貿易、強權與規則之戰。國際社會應共同努力，堅決抵製單邊主義，反對保護主義，維護多邊貿易體製和自由貿易規則。這是作為負責任國家應有的擔當和責任。

來源： 外交部網站

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