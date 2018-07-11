中美貿易戰升級 滬指跌近2%兩市逾3000隻股下跌

中美貿易戰升級，全球股市避險情緒升溫，亞太股市集體下挫。滬深兩市今日早盤大幅低開，其中創業板指低開近2%。早盤股指維持低位震蕩行情，午後三大股指擴大跌幅，跌幅均超2%。臨近尾盤，農業、國產軟件、次新股等板塊拉升，股指跌幅收窄。滬指收報2777.77點，跌1.76%，成交額1383億。深成指收報9023.82點，跌1.97%，成交額2028億。創業板收報1563.01點，跌1.88%，成交額796億。

從盤面上，兩市個股普遍飄綠，逾3000隻股下跌，近30隻股跌停。板塊方面，僅種植業與林業板塊勉強飄紅，養殖業、石油礦業開採、銀行等板塊跌幅相對較小，計算機應用、計算機設備、通信設備、軍工、保險等板塊跌幅居前。

受益於貿易戰，農業板塊今日逆市拉升。仙壇股份(002746-CN)強勢漲停，*ST康達(000048-CN)漲停，民和股份(002234-CN)、福建金森(002679-CN)漲超5%，牧原股份(002714-CN)、聖農發展(002299-CN)等多股上漲逾2%。

臨近收盤，醫藥板塊反彈拉升，九典製藥(300705-CN)直線封漲停，新天藥業(002873-CN)漲5.49%，大理藥業(603963-CN)、永安藥業(002365-CN)、濟川藥業(600566-CN)等個股均有拉升表現。

消息面上，週二(7月10日)，特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，這標志著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。

隨著科技股的進一步下跌，市場情緒迅速降溫。其中，創業板指的跌幅一度超過3%，說明了市場參與者對後續產業結構發展有了新的疑慮，這不利於聚集市場參與者的情緒。不過，產業升級的方向仍然是清晰的，也是我國跨越中等收入陷阱的最優選擇。因此，對於急跌的科技股，可以積極低吸。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)