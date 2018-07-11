台股盤後—第二波關稅戰啟動 台股多頭無力量縮跌80點 年線再失守

美國公布最新 2000 億美元關稅產品清單，衝擊台股今 (11) 日早盤大跌 121 點，盤面由生技、網通類股撐盤，大盤在年線下震盪打底，終場下跌 80.05 點、跌幅 0.74%，收在 10676.84 點，成交值 1188.35 億元，年線再度失守。分析師指出，台股在年線沒有站穩前，整體盤勢仍須保守看待。

美中貿易戰塵埃未定，美國昨日再公布最新一波 2000 億美元關稅清單，終結台股連兩日反彈走勢，今日盤中大跌 121.86 點，終場下跌 80.05 點，收在 10676.84 點。今日電子三雄大立光跌 1% 內，鴻海受惠 6 月營收，及在矽谷成立 AI 新公司等利多，漲幅 1% 以上，台積電 6 月營收寫今年次低，股價同步走弱，終場收在今日最高價 220 元，小跌 0.9%。

美生技類股指數 NBI 連續走揚 7 日後，昨日收盤下跌，不過生技廠新藥進程頻頻告捷，今日類股上漲 0.87%，逆勢抗跌。葡萄王、晟德 6 月營收衝上今年新高，股價漲逾 5%，葡萄王順利填息，寶齡富錦、健喬、勝一漲幅在 4% 左右，康友 - KY 擁 6 月營收題材，收漲逾 2%。

網通族群漲幅則以美律 2.87% 表現最突出，東訊、中磊、華冠、訊舟、科納 - KY 漲幅約在 1% 以內。

盤面強勢股方面，昇陽半上市第二日，今日再衝漲 19.9%，元太營收創 4 年半新高，今日以漲停作收；被動元件以凱美收漲逾半根漲停板、帛漢漲逾 3%，表現領先禾伸堂、奇力新、信昌電，國巨則跌幅超過 7%。

高價股中，除大江及信驊漲逾 1% 外，旭準、譜瑞 -KY 、玉晶光、樺漢等全面走跌，華研慘挫跌停，力旺、亞德克 - KY 跌幅也有 9% 左右。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國總統川普再度祭出新一波課稅清單，對台股造成影響，台股反彈兩日後，隨陸、港股同步走弱，加上美國道瓊指數電子期弱勢，對台股再度形成壓力。

簡伯儀認為，在台股尚未站穩年線之前，加上交易量縮小，對日後盤勢保守看待。