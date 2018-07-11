499之亂電信三雄掉ARPU 外資調降評等及目標價

電信三雄 499 元資費吃到飽衝擊電信三雄 ARPU 往下掉，歐系外資最新報告出爐，同步調降三雄評等至賣出，目標價也下修，台灣大 (3045-TW) 下調到 90 元，失守百元，中華電 (2412-TW) 則是下調至 100 元關卡價，遠傳 (4904-TW) 下調至 70 元。

歐系外資出具最新電信三雄報告指出，電信三雄 6 月淨利潤平均較去年同期下降 15%，主要是受 5 月間 499 元資費的影響，不過在用戶大量解約的違約金挹注下，3 家業者第 2 季收益還維持相當好的水平；另外，電信商則是認為在補貼逐步減少下，影響相當有限。

歐系外資表示，499 的影響在 6 月財報上顯示出電信三雄行動服務收入及 ARPU 都下跌到 10 年最低水平，較去年衰退，保守預估電信三雄今年及明年的 ARPU 恐將較原先預估的下降 2-3% 再衰退 2%。

歐系外資同步調降電信三雄評等及目標價，將中華電、台灣大、遠傳評等由持有調降到賣出，中華電目標價由 105 元下降到 100 元、台灣大由 100 元下降到 90 元、遠傳由 80 元下降到 70 元。

歐系外資強調，以 499 資費促銷約有超過 200 萬用戶搶辦，每個用戶省下 100 元月租費，就相當電信業稅前收入 3%，這部分的損失為很難靠著補貼下降來彌補，外資直言，希望 5 月的 499 元促銷是最終促銷，因為過於低價的促銷活動恐會讓業者徒勞無功。