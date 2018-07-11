499之亂衝擊漸現 亞系外資降電信三雄評等至賣出 並下修目標價

電信三雄公布 6 月獲利遭「499 元之亂」侵蝕 ARPU 表現逐漸顯現，亞系外資在最新出爐的報告中同步調降電信三雄評等及目標價，其中中華電信 (2412) 目標價由原先的 105 元降至 100 元；台灣大哥大 (3045) 目標價由原先的 100 元降至 90 元；遠傳 (4904) 目標價由原先的 80 元降至 70 元；評等皆由「中立」降至「賣出」。亞系外資表示，電信三雄先前推出 499 資費，使得電信三雄 6 月淨利潤平均較去年同期下降 15%，不過因大量用戶提前解約的違約金挹注，使得電信三雄第二季收益保持相當水平，而 6 月財報出爐，電信三雄行動服務收入和 ARPU 結果跌到 10 年最低水平，相較去年表現惡化，調降電信三雄在 2018 年和 2019 年的 ARPU 預估恐相較先前預估再進一步衰退 2%，先前預估今年 ARPU 將下滑 2-3% ，明年將成長 1%，現在雙雙再調降。



亞系外資表示，499 元的資費促銷，雖估計約有 200 萬用戶搶進，用戶每省下 100 元月租費，相當於電信業者稅前收入的 3%，這區塊損失很難靠削減補貼而彌補，決定同步調降電信三雄評等及目標價。





