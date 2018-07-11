【異動股】鋰電池概念股反彈走強 豐元股份(002805-CN)等3股漲停

臨近午盤，鋰電池概念股反彈走強。截至發稿，豐元股份(002805-CN)漲停報25.26元，天華超淨(300390-CN)漲停報11.33元，科達利(002850-CN)漲停報29.57元，凱恩股份(002012-CN)漲8.77%報5.58元，星雲股份(-CN)漲6.59%報28.487元，合縱科技(300477-CN)漲6.39%報21.98元，寧德時代(300750-CN)漲6.33%報76.98元，寒銳钴業(300618-CN)、星源材質(300568-CN)漲逾5%，多氟多(002407-CN)、鼎勝新材(603876-CN)等漲逾3%，藍曉科技(300487-CN)、國軒高科(002074-CN)等個股均有拉升表現。

消息面上，據全國乘聯會數據，6月新能源車的批發7.4萬台，同比增長87.9%。A00級純電動的電動車佔比從5月的62%下降到33%，自主品牌新能源逐步實現高質量的增長。今年上半年新能源乘用車34.6萬台，同比增速高達130%。

中國新能源汽車產業發展快速，技術實力居於世界前列。日前寶馬汽車簽訂協議將從寧德時代採購約40億歐元的電池，顯示出中國電池技術已經受到頂級車企的認同。另外，上海“擴大開放100條”行動方案提出，鼓勵外資投資先進製造業，爭取外資新能源汽車項目落地。這將加速外資新能源汽車項目落地，進一步提速國内產業的發展。

此外，人民網10日消息稱，中國企業寧德時代公司與德國圖靈根州政府簽署協議，將在該州投資建造鋰電池工廠及智能製造技術研發中心。據悉，此次寧德時代在圖靈根州埃爾福特市投資額將達2.4億歐元，將建成目前德國最大的鋰電池生產廠。德國作為汽車工業大國，正在大力推動電動汽車。目前德國已經擁有了29種不同類型的電動汽車。

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