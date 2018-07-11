【異動股】5G概念股低開低走 中際旭創(300308-CN)跌停

今日早盤，5G概念股低開低走，截止發稿，中際旭創(300308-CN)跌停報51.08元，國民技術(300077-CN)跌7.91%報10.01元，縱橫通信(603602-CN)跌7.27%報30.74元，大富科技(300134-CN)跌7.21%報10.16元，東山精密(002384-CN)跌5.32%報22.62元，三維通信(002115-CN)、創意信息(300366-CN)、欣天科技(300615-CN)、吳通控股(300292-CN)等股均紛紛大跌超4%。

消息面上，此前美國商務部向中興通訊發出出口權限禁止，將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術7年。自此，因中興通訊受美制裁之後引發貿易戰摩擦不斷;

據最新消息顯示，週二(7月10日)，特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，這標誌著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。上週，美國已經開始對價值340億美元的中國進口機械、配件和電子產品加徵關稅。此外，美國還準備對價值160億美元的中國進口電子產品和其他配件加徵關稅。美國將禁止當地運營商用補貼採購中國電信設備，目的是禁止美國運營商利用普遍服務補貼向對美國構成國家安全威脅的企業採購設備。分析人士指出，貿易戰中美國對中國通訊設備這塊進行的精準狠的打擊來看，將對中國5G的發展產生明顯負面影響。

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