【港股解碼】貴人解囊助股價翻身，光啟科學何日收復失地？

漲了漲了！連月來股價累跌了不少的光啟科學（00439-HK）終於翻身暴漲了！

對於近期關注著光啟科學動向的市場投資者而言，前日(9日)這家公司股票在盤中寫下的這幾個數字應該足夠令人熱血沸騰了。 7月9日，光啟科學股價惊現暴動上漲，收盤報0.9元（港元，下同），較上週五收市價0.54元暴漲了66.67%，而當日公司股價在盤中最高曾見0.95元，漲幅達到75.9%：

（光啟科學7月9日股價走勢圖 來源：港交所）

主席增持助股價日漲近7成

且說最近這小半年來，光啟科學的股價在走勢上大致是一路走低的，那怎麼就突然翻身向上沖了？回顧消息面，光啟科學這一波驚天漲勢原來也是得益於“貴人”的相助。 7月9日一早，光啟科學發布一則公告自願宣布，公司於7月6日獲主席劉若鵬於公開市場增持50萬股，平均作價0.56元較公司股份7月5日收市價0.55元溢價1.82%，較7月6日收市價0.54元溢價3.7%。

集團主席劉若鵬通過此次斥資28萬元增持50萬股後，持股比例從原來的49.99%增至50%。公告表示，主席對公司未來的增長潛力及發展前景充滿信心，及不排除在遵守適用法例及監管規定的情況下，日後適時進一步增持的可能性。正是公司高層對光啟科學未來前景的長遠承擔及對公司發展顯露出來的足夠信心，及其通過增持舉措向市場釋放出來的積極信號，刺激了公司股價在持續下跌數月之後，終於迎來了一場“報復性增長”。

光啟入主英發，拓業務至嶄新空間服務

然而回看光啟科學這半年來的發展動態，僅僅是股價日漲超6成這樣的表現並不意味著其已經找回了最初的榮光：一年前的光啟科學是何等地風華正盛！

港交所官方資料顯示，光啟科學上市日期為1992年，當然這裡指的是光啟科學原殼公司英發國際。 2014年6月，作為深圳高新科技公司的光啟通過旗下附屬New Horizo​​n參與認購當時從事紙質包裝產品銷售及物業投資業務的英發國際大額股份，獲得後者53.48%股權的光啟順利入主，同年英發國際改名光啟科學，並將業務拓展至嶄新空間服務（飛行器業務）。

光啟的接盤入主一度令原來的英發國際在資本市場煥發出全新的生機，當年新控股股東的到來曾刺激英發股價由0.3元左右的低位水平一飛沖天躍升至近6元的高位，自此光啟科學迎來了屬於自己的前進之旅。

（光啟科學2014年以來股價走勢圖 來源：港交所）

2015年上半年，光啟科學收購了主要從事飛行噴射包產品開發及商業化的MACL 22.83%股權及主要從事太陽能飛行器開發及商業化的Solar Ship 32.58%股權；2015年9月光啟科學又收購了以色列無人機研發製造公司Sky X，在深度空間業務方面進行了大舉擴張。同年光啟科學深度空間結合智慧城市行業應用的產品“雲端號”空間信息平台投入商用，全球首款商業化、實用化個人立式飛行器“光啟馬丁飛行包”於中國首次公開飛行成功，公司顛覆式深度空間技術及產品商用化不斷取得突破及進展，一時風頭難擋。

馬失前蹄？去年業績開“倒車”股價累跌

隨著新業務的順利推進及發展，光啟科學在業績方面也獲得了相應的回報，2015年公司實現業績扭虧為盈。 2016年光啟科學經營繼續向好，由於年內投資收益增加及業務發展，公司盈利大增，當中錄得擁有人應佔溢利達6.64億元，按年同比暴增超過21倍：

然而如上表所示，2017年全年光啟科學的業績表現未能守住上兩年的大好形勢，雖然營業收入錄得小幅增長，但集團毛利率大幅跌至42.3%，尤其年內股東應佔純利由上年的6.64億元大跌90%至僅有6605萬元，落差極大。

業績公告顯示，光啟科學2017年純利錄得下跌的原因主要包括公司附屬Martin Jetpack Aircraft的飛行噴射包產品業務相關商譽及其他無形資產及所產生的開發成本計提減值虧損撥備；期內光啟技術認購權的公允值變動收益減少；就於一間聯營公司的投資及可供出售投資賬面值計提減值虧損撥備，加上研究及開發資本開支增加等。

今年3月14日，光啟科學先行發布2017年績盈利預警公告，預期集團去年可能錄得4000萬元至8000萬元淨虧損。消息一出公司股價應聲下落，而計及今年初已經上演的一個回合跌勢，半年間光啟科學股價生生從2.5元左右水平（1月3日公司股價報收2.52元）累跌至7月6日的0.54元低位，跌幅達到78%，很是肉痛了：

（光啟科學近半年股價走勢圖來源：港交所）

業務發展潛力尚在，光啟科學何日收復失地？

正是基於公司小半年來的洶湧跌勢，光啟科學主席增持消息公佈後市場表現出來的積極反響更像一場“久旱甘霖”式的及時雨。那麼這個由公司高層掏兜拋出的利好消息，究竟能否助力光啟科學重回“巔峰”再創輝煌呢？

其實從光啟科學自身的發展現狀而言，在前兩年業務擴展的基礎之上，公司更加專注於其未來技術業務，並致力於通過研發及融合包括“未來空間”技術及“未來人工智能”技術在內的不同未來技術建設未來智慧城市，不斷深度開發行業垂直領域，其前景及發展空間仍然相對龐大，加上旗下系列未來技術產品不斷更新研發及推廣商用，只待優化提升其變現及盈利能力，綜合成長的潛力還是可以期待的。

經過前日的狂飆突進後，昨日光啟科學一度在盤中延續勇猛升勢，股價曾大漲41%高觸1.27元突破一元水平線，可惜尾盤漲幅迅速回落，收盤持平於0.9元，而今早( 11日)則繼續有追捧，逆市大升逾15%，不過與光啟科學風光的時候，還有一段距離。看來要一睹光啟科學“收復失地”的好戲還需一點耐心，我們期待這一幕早日上演。

■ 作者｜彭小留

■ 編輯｜張駿芬，賀秋霞

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