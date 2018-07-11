遭員工爆料颱風天被強迫上班 緯創：未強制 並安排交通車

瑪莉亞颱風來襲，北北基放假不同調，和碩 (4938-TW) 率先公告全體員工放假一日，引起市場關注各代工廠的放假情況，緯創 (3231-TW) 就遭員工上網投訴仍被強迫到班，對此緯創指出，昨日中午已先行發出公告，將依台北市規定是否正常上班，顧及公司整體營運，但也未強制員工必須到班，公司也安排交通車，供員工上下班使用，確保安全。

代工廠也依照規定，以總部設立地點決定員工是否上下班，和碩 (4938-TW) 昨日晚間宣布，因為員工居住地遍佈台北市、新北市及桃園區域，加上新北市及桃園已宣布不上班不上課，基於員工上下班安全考量，宣布全體放假一日。

緯創由於公司總部位在內湖，依照台北市規定仍要上班，員工依照居住地決定上班與否，但有網友爆料指出，在汐止上班的員工須冒著風雨出勤。

緯創指出，昨日中午已先發出公告，表示將依台北市規定是否正常上班，沒想到最後晚上宣布結果，台北跟新北市停班結果不一，顧及公司整體營運，但也不強制員工必須到班，依照員工居住地判定是否上班，緯創並安排交通車，提供有上班的員工上下班使用，確保員工安全。

仁寶 (2324-TW) 則表示，依照規定，居住地或上班途中經過新北市的員工，都可停班一日，上班員工則可申請加班費。

廣達位處桃園、宏碁位於新北，今日也因颱風停班一日，英業達則是讓居住在桃園、新北的員工放假，台北市正常上班。

瑪莉亞颱風來襲，新北市、桃竹苗、宜蘭及連江等七縣市放假，台北市、基隆市正常上班上課，北北基生活圈上下班不同調讓民眾感到困擾，各大公司人資要認定居住地、上班途經地點等，確認員工是否需要出勤，大感為難。